[e공시 눈에 띄네] 코스닥-6일

◆ 뷰노=미국 소재 다국적 제약사와 2억3500만원 규모 인공지능기반 희귀질환 스크리닝 솔루션 연구 개발 및 공급 계약

◆ 바이넥스=시가하락에 따른 전환·교환가액 기존 2만6559원에서 2만4130원으로 조정

◆ 제테마=에피티콘 러시아 품목허가 승인 공시

◆ SNK=전개안 사외이사 자진사임에 따른 허철 신규 사외이사 선임 신고

◆ 헬릭스미스=불성실공시법인 지정에 따른 소송 등 제기·신청 지연 공시

