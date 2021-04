[아시아경제 임혜선 기자]풀무원식품은 '빨간짜장면'을 출시했다고 7일 밝혔다.

‘빨간짜장면’ 소스는 일반적으로 사용하는 춘장 대신 중국 사천 지방에서 즐겨 먹는 붉고 매콤한 풍미의 두반장을 사용했다. 제품에 사용된 두반장 소스는 직화 솥에서 180℃ 고온으로 볶았다.

여기에 수타식 제면 공법으로 뽑아낸 생면을 사용하여 쫄깃한 식감을 그대로 살렸다. 풀무원은 생면 반죽을 4단 압연 롤러로 수차례 누르고 치대는 과정을 거쳐 면발의 쫄깃함을 높였다.

조리법도 간편하다. 끓는 물에 봉지째 넣어 3분간 데운 소스를 역시 끓는 물에 4분간 삶은 면발 위에 얹은 후 비벼 먹으면 된다. 가격은 7200원이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr