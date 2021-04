갤러리아백화점, 리셀링 슈즈 매장 ‘스태디엄 굿즈’ 오픈

[아시아경제 임춘한 기자] 갤러리아백화점은 프리미엄 리셀링 슈즈 편집샵 ‘스태디엄 굿즈’를 오픈했다고 7일 밝혔다. 리셀링이란 시중에서 구하기 힘든 한정판 제품이나 인기 제품 등을 재판매하는 것을 뜻한다.

스태디움 굿즈는 미국 최대 규모의 리셀링 슈즈 매장 중 하나로 전 세계 스니커즈 매니아들의 이목이 집중되는 핫플레이스이다. 2019년에 영국 명품 패션 플랫폼인 파페치에 3000억원대 매각되며 미국 현지에서 공격적인 확장을 지속하고 있다.

스태디움 굿즈에서는 일반 매장에서는 쉽게 구할 수 없는 희소성 있는 상품들을 판매한다. 특히 리셀 시장에서 가장 관심을 받고 있는 나이키 에어조던1의 다양한 시리즈들을 선보이고 있다. 나이키 에어조던1은 나이키의 가장 상징적인 제품 중 하나로 매니아층 내에서도 팬덤이 형성돼있다.

특별한 테마의 한정판 상품도 판매한다. 대표적으로 그레이트풀 데드 X 나이키 SB 덩크 로우 ? 그린 베어가 있다. 1960년대 히피 문화를 이끌던 미국 밴드 그레이트풀 데드의 마스코트 댄싱 베어를 테마로 만든 상품으로 현재 시세는 약 200만원대다.

갤러리아 관계자는 “구하기 힘든 한정판 리셀링 스니커즈를 직접 신어보고 구매할 수 있다는 장점으로 스니커즈 매니아들의 관심을 끌고 있다”며 “남성 고객뿐 아니라 여성 스니커즈 매니아들의 긍정적 반응이 이어지고 있다”고 말했다.

