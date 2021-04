유럽의약품청 "AZ 백신-혈전증 간 연관성 있다"

[아시아경제 정현진 기자] 유럽의약품청(EMA) 고위 관계자가 다국적 제약사 아스트라제네카(AZ)와 영국 옥스퍼드대가 개발한 코로나19 백신이 혈전증과 인과 관계가 있다는 취지의 발언을 했다.

6일(현지시간) AFP통신 등에 따르면 EMA의 백신 전략 책임자인 마르코 카발레리는 이날 발행된 이탈리아 일간 일 메사제로와의 인터뷰에서 "AZ 백신과 매우 드물게 보고된 특이 혈전증과의 인과 관계가 없다고 말하기가 점점 어려워지고 있다"고 말했다.

카발레리는 "내 의견으로는 (이 증상이) 백신과 관련이 있다는 게 명백하다"면서도 "무엇이 이런 반응을 일으켰는지는 여전히 알지 못한다"고 설명했다. 그러면서 "우리(EMA)는 향후 몇 시간 안에 이를 밝힐 것"이라고 부연했다.

카발레리는 또 "우리는 현재 무슨 일이 일어나고 있는지 정확히 파악하고 백신에 따른 이 증후군을 세부적으로 정의하고자 노력하고 있다"면서 "이러한 평가 작업이 마무리되려면 아직 멀었다"고 말했다.

EMA는 지난달 18일 AZ 백신의 안전성 평가 결과를 발표했다. EMA는 당시 AZ 백신과 일반적인 혈전 위험 증가와의 연관성은 없다면서도 매우 드물게 보고된 특정 혈전증과의 인과관계는 완전히 배제할 수 없어 추가 평가를 진행하고 있다고 밝혔다. 하지만 이후에도 혈전증 사례가 이어지면서 안전성에 대한 우려가 지속적으로 나오고 있다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr