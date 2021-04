서울장학재단, 사회·공익분야 활동 경험 대학생 60명 선발 장학금 지원

연간 400만 원씩 지원…창의적 사회문제 해결을 위한 ‘공익 프로젝트’ 활동 참여 기회도 제공

[아시아경제 임철영 기자] 서울장학재단이 사회문제에 관심 있고 창의적인 대안을 탐구하고자 하는 공익분야 우수 장학생을 모집한다고 7일 밝혔다.

신청 대상은 서울 소재 4년제 대학이나 전문대학의 정규학기 학부생 중 최근 3년 이내 사회·공익분야 활동 경험이 있는 학생으로 휴학생도 신청 가능하다.

신청 기간은 7일부터 16일 오후 5시까지이며 서울장학재단 홈페이지(www.hissf.or.kr)에서 온라인 접수 후 관련 서류를 우편으로 제출하면 된다. 선발 결과는 서류, 면접 심사 후 5월 말 최종 발표 예정이다.

선발된 장학생 60명에게는 연간 400만 원의 장학금 지원과 더불어 사회문제와 관련된 주제의 프로젝트 참여 기회도 제공한다.

서울희망 공익인재 장학금은 2013년부터 사회적 책임 의식을 가진 대학생들이 스스로 사회현상을 분석하고 대안을 찾는 경험을 통해 공익인재로 성장하도록 지원하고 있다.

이대현 이사장 직무대행은 “사회 현상에 대한 관심을 촉구하고 문제 해결을 위해 직접 실천하고자 하는 장학생을 모집한다”며 “학생들의 작은 실천이 사회에 긍정적인 변화를 나타낼 수 있도록 아낌없이 지원할 것”이라고 말했다.

