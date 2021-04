함양 지리산 마천흑돼지 촌, 음식특화거리 외식경영 아카데미 추진

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 지리산 마천흑돼지 촌 특화음식점의 전문성을 확보를 위해 마천면사무소 2층 회의실에서 6일부터 다음 달 11일까지 '지리산 마천흑돼지 촌 음식특화거리 맞춤형 외식경영 아카데미 교육'을 실시한다고 6일 밝혔다.

이번 교육은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역 수칙을 준수해 외식 경영철학 교육 전문가를 강사로 초빙해 심도 있게 진행될 예정이다.

군은 지리산 마천흑돼지 촌 음식특화거리 육성을 위해 지리산 흑돼지의 경쟁력을 높이고자 맞춤형 외식경영 아카데미 교육을 운영하게 됐다.

이 교육을 받은 업주 대표는 “이번 교육이 지리산 마천흑돼지 음식점을 경쟁력 갖춘 브랜드로 육성하기 위한 내부역량 강화에 많은 도움이 될 것이다”라고 말했다.

군 관계자는 “꾸준한 교육을 통해 지리산마천흑돼지촌이 성공적으로 조성된다면 지역홍보와 음식 관광을 통한 관광객 증가 및 지역경제 활성화의 효과까지 누릴 수 있을 것”이라며 “지리산마천흑돼지촌이 함양을 대표하는 음식특화거리 중 하나로 거듭나게 될 것으로 기대된다”라고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr