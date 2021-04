교원구몬, 1:1 온라인 ‘무료 학습 검사’ 서비스 론칭

연령별·과목별 비대면 테스트 통해 1:1 맞춤형 학습 컨설팅 제공

[아시아경제 김희윤 기자] 교원구몬은 온라인 학습 검사 테스트 ‘통합인지 무료검사’ 서비스를 시작한다고 6일 밝혔다. 이 서비스는 비대면 테스트로 간편하게 과목별 검사를 진행하고 이에 따른 1:1 맞춤 학습 컨설팅을 제공한다.

교원구몬에 따르면 통합인지 무료검사는 EBS 표준화 심리검사 공식 개발사인 프로이드 연구소와 협업을 통해 개발됐다. 테스트는 연령별(유아 2종·초등 3종) 5종, 과목별(국어·영어·수학·한자·과학) 테스트지로 구성돼 학습자 수준별 기초학습을 정확하게 진단할 수 있다.

아울러 학부모가 아이의 학습 역량에 대해 작성하는 ‘자기주도 학습 검사’도 진행된다. 학습자가 테스트를 전부 마친 뒤에는 학부모가 자녀의 자기주도 학습력을 확인해 볼 수 있다. 결과를 통해 학습 동기를 얼마나 가지고 있는지, 학습자가 스스로 과제를 얼마나 주도적으로 수행할 수 있는지를 수치로 확인할 수 있다.

검사 결과에 따라 이후 비대면 맞춤형 1:1 학습 컨설팅도 제공한다. 검사는 누구나 참여가 가능하다. 구몬학습 통합인지 무료검사 페이지에서 정보 등록 후 테스트를 진행할 수 있다.

교원구몬 관계자는 “코로나19로 비대면 학습 검사 테스트에 대한 수요가 늘어남에 따라 학습자들이 안전하고 간편하게 자신의 실력을 점검해 볼 수 있도록 통합인지 무료검사 서비스를 제공하게 됐다”며 “검사를 통해 자신의 실력을 정확하게 확인하고, 결과에 따른 1:1맞춤 상담으로 효과적인 학습법을 제공받을 수 있길 기대한다”고 말했다.

