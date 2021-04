이상익 함평군수, 행정안전부 장관 만나 특별교부세 지원 건의

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 이상익 함평군수가 지난 5일 행정안전부를 방문해 군민 생활과 직결된 지역현안사업에 대한 설명과 함께 특별교부세 지원을 요청했다.

6일 군에 따르면 이 군수는 전날 행정안전부 전해철 장관과 이재영 차관 등을 찾아 면담을 하고 지역 중점 대상 사업과 관련해 당위성과 타당성 등을 설명하고 특별교부세를 최대한 지원해 달라고 요청했다.

이상익 군수가 이날 건의한 주요 현안 사업은 ▲기각원도심지구 도시계획도로 개설공사(20억 원) ▲나산 원선마을(유촌~쌍영)간 연결도로 개설공사(12억 원) ▲함평 동백소하천 정비사업(17억 원) ▲함평천지길 조성사업(7억 원) ▲해상재난 대피시설 및 대피로 설치사업(325억 원) 등 총 5개 사업에 대해 특별교부세 45억 원 지원을 건의했다.

이상익 군수는 “장기화한 코로나19 여파로 재정 여건이 예년보다 더 어려울 것으로 예상되지만 중단 없는 지역현안사업 추진을 위해 지속해서 정치권·중앙부처 할 것 없이 수시로 방문해 예산을 최대한 확보할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

