[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시가 7명의 대전 자치경찰위원회 위원 구성을 마무리했다.

6일 시에 따르면 위원회는 ▲강영욱 전 법원공무원교육원장 ▲이병수 현 대성학원 이사 ▲윤영훈 현 법무법인 충청우산 대표 변호사 ▲조성규 현 전북대 로스쿨 전임교수 ▲이종기 전 충남경찰청 차장 ▲김익중 현 건양대 국방경찰학부 겸임교수 ▲이상훈 현 대전대 경찰학과 교수가 위원으로 참여해 활동할 예정이다.

시는 위원회 구성 인사에 대해 이달 중순까지 자격요건 충족 여부와 결격사유 해당 여부를 확인하고 결격 사유가 없을 시 위원장과 위원으로 임명할 방침이다.

이어 제1차 위원회 회의를 열어 위원회 의결과 위원장의 제청한 후 상임위원을 임명할 계획이다.

시는 임명된 위원장과 상임위원에 대해 정무직 공무원 임용절차를 진행하고 이달 말부터 위원회를 시범 운영한다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr