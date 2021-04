인천공항공사, 신중년 일자리 창출 공모사업 시행

[아시아경제 이동우 기자] 인천국제공항공사는 지역 커뮤니티공간 조성 및 프로그램 운영을 위해 공사가 사업비를 지원하는 '제2기 신중년 일자리 창출을 위한 라운지 커뮤니티센터 조성사업'에 참여할 기관 및 단체를 모집한다고 6일 밝혔다.

이번 공모사업은 신중년 역량 기반의 지역 커뮤니티 공간 조성과 커뮤니티프로그램 운영을 통해 신중년의 일자리를 창출함과 동시에 지역주민·세대 간 교류를 활성화 하는 것을 목적으로 한다.

공사는 이달 30일 접수마감 이후 심사를 거쳐 6월말 참여단체를 선정할 예정이다. 선정된 각 기관에 커뮤니티센터 공간 리모델링 및 프로그램 운영비 등 3년간 최대 3억6500만원의 사업비를 지원할 계획이다.

신청 가능 기관은 사회복지기관, 비영리단체, 사회적기업, 마을기업, 협동조합 등으로 사업목적 달성을 위해 165.2㎡(50평)의 공간 확보가 가능하고 신중년 일자리 창출과 지역 교류 활성화 등 사업 목적에 맞는 프로그램 운영 역량을 갖추고 있어야 한다.

제안 가능한 사업내용은 ▲신중년 일자리 창출을 위한 커뮤니티카페 운영 ▲신중년의 경험과 노하우를 지역주민 및 젊은 세대와 교류할 수 있는 프로그램 운영 등이다.

신청 관련 자세한 내용은 사랑의열매 온라인 배분신청 홈페이지를 통해 확인 가능하며 문의사항은 인천사회복지공동모금회 배분사업팀에 문의하면 된다.

한편 인천국제공항공사의 사회공헌활동인 '지역 커뮤니티센터 라운지 조성사업'은 신중년의 건강한 사회참여와 지역주민 간 교류 활성화를 위해 지난해부터 시행중이며 지난해에는 공사의 지원을 통해 커뮤니티센터 2개소가 인천시 서구 및 대전시 동구에 오픈하였다.

김경욱 인천국제공항공사 사장은 “이번 지역 커뮤니티센터 조성사업을 통해 신중년 세대의 일자리 창출 및 세대간 교류 활성화 지원 등 사회문제 해결에 기여하게 될 것으로 기대한다”고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr