더이누스, 카카오톡 구독 서비스…"욕실 리모델링+청소 케어"

[아시아경제 김보경 기자] 욕실 전문기업 더이누스가 욕실 리모델링 업계 최초로 카카오톡 채널 상품 구독형 서비스에 입점했다고 6일 밝혔다.

더이누스의 카카오톡 채널 상품 구독 서비스는 최대 48개월 할부 결제를 통해 욕실 리모델링에 대한 가격 부담을 줄였다. 이번 구독 서비스를 통해 ▲골드앤리치 ▲그레이히트 ▲프로베이직 등 3가지 욕실 리모델링 라인업을 선보인다. 각 모델은 욕조형, 파티션 두 가지 설치 옵션으로 구성된다.

더이누스는 카카오톡 채널 상품 구독을 이용해 구매하는 고객을 대상으로 '이누스바스 케어솔루션' 혜택을 제공한다. 이누스바스 케어솔루션은 위생관리 전문 기업 클린앤제이와 제휴를 통해 양변기 청소, 세면대, 바닥 청소 등 청소 전문가가 제공하는 욕실 풀케어 서비스다. 청소 케어 후에는 집 전체에 '시그니쳐 향균 탈취'와 '피톤치드 케어' 서비스도 진행한다. 셀프 욕실 케어를 위해 곰팡이 제거제, 항균 코팅제, 필터 샤워헤드 등으로 구성된 '더이누스 셀프 케어 키트'를 정기적으로 제공한다.

카카오톡 채널 상품 구독형 서비스 입점을 기념해 더이누스는 다양한 고객 프로모션을 진행한다. 오는 13일까지 서비스를 구독하는 고객을 대상으로 구매 모델에 따라 이누스 초고속 진공 블렌더(V38) 또는 이누스 스마트 체중계 제라(XERA100)를 증정하며, 카카오페이 포인트도 최대 5000포인트까지 지급한다.

오는 15~30일에는 카카오톡 채널 추가 이벤트를 선보인다. 카카오톡에서 '이누스' 채널명을 검색해 채널을 추가하고 마음에 드는 욕실을 고르면 추첨을 통해 5명에게 더이누스 셀프 케어 키트를 제공한다.

더이누스 관계자는 "더이누스는 복잡한 욕실 리모델링 시공부터 청소 케어까지 쉽고 간편하게 욕실 분위기를 바꿀 수 있도록 이번 구독형 상품을 마련했다"며 "국내 소비자들이 더이누스와 함께 더욱 기분 좋은 욕실을 경험하길 바란다"고 말했다.

