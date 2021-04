부산 선거 공방전…"매일 비리 의혹" vs "공작 성격"

김영춘 10만원 재난지원금 공약…국민의힘 "투표권 돈으로 희롱"

[아시아경제 박철응 기자] 부산시장 보궐선거는 여론조사 결과상 박형준 국민의힘 후보가 우세를 유지하고 있으며, 여당은 막판까지 박 후보의 부동산 등 이른바 6대 의혹을 집중 공격하면서 재난지원금 10만원 공약 등으로 반전을 모색하고 있다.

김영춘 더불어민주당 부산시장 후보는 6일 YTN라디오에 출연해 "젊은 층들이 투표장이 많이 나오시면 상대적으로 민주당과 김영춘에 유리할 것으로 생각한다"면서 "초기에는 정부에 대한 비판 여론이 아주 높았다. 그런데 부산은 서울과 달리 경제상황이 너무 안 좋아 한 마디로 위기의 도시라고 할 수 있으며, 부산 경제를 살릴 수 있는 인물이 누구냐는 인물론으로 여론이 확 바뀌는 것을 많이 느꼈다"고 했다.

박 후보에 대해서는 "매일 비리 의혹이 터져 나오니까, 그 앞의 것을 다음 것이 덮어버리는 형국"이라고 거듭 비판했다. 김 후보는 2029년까지 가덕 신공항 조기 완공 공약에 더해 10만원의 부산 지역화폐 '동백전' 지급 공약을 내세우고 있다.

국민의힘은 이른바 '돈퓰리즘' 비판을 이어갔다. 김성원 국민의힘 원내수석부대표는 이날 원내대책회의에서 "박영선 후보에 이어 김영춘 후보의 10만원 공약이 다시 등장했다"면서 "시민의 신성한 투표권을 돈으로 희롱하는 오만하고 천박한 것"이라고 말했다.

그런가하면 박 후보는 전날 KNN방송 토론회에서 자신에 대한 의혹 공세와 관련해 "상대 후보에 대한 이미지를 나쁘게 해서 득을 보려고 하는 전략을 계속 쓰고 있다. 심지어 공작적 성격이 짙은 일도 서슴지 않고 있다"고 반박했다.

국민의힘은 또 오히려 김 후보가 라임 사태에 연루돼 있다고 주장하며 역공을 펴고 있다. 국민의힘 부산선거대책위원회는 이날 "김 후보의 라임자산운용 관련 불법자금 수수 사건은 새롭게 출범한 고위공직자범죄수사처(공수처)로 이첩될 공산이 크고, 김 후보는 이제 공수처의 수사를 받아야 할 상황"이라며 "혐의가 인정될 경우 구속기소, 나아가 징역형 실형을 선고받을 가능성이 매우 높다"고 주장했다.

박철응 기자 hero@asiae.co.kr