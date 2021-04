[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 목포대학교(총장 박민서)는 고고문화인류학과 김건수 교수가 지난달 ‘맛있는 고고학’을 발간했다고 6일 밝혔다.

‘맛있는 고고학’은 선사시대 한반도에 살았던 사람들의 생활을 ‘식생활’을 중심으로 기술한 대중 교양서다.

목포대학교 고고문화인류학과 김건수 교수가 20여 년 전 구상해 오랫동안 수행한 연구와 수집한 자료, 그리고 다양한 에피소드를 엮어 저술한 흥미로운 저작으로 ‘대한문화재연구원’ 학술총서 12권으로 발간됐다.

김건수 교수는 “맛있는 고고학은 고고학 연구의 학술적 성과가 전문연구인이 아닌 일반 교양인에게도 널리 향유돼야 한다는 취지로 발간했다”고 말했다.

‘민족지 고고학’의 방법론을 통해 복원된 과거 선사인의 생활상을 담은 ‘맛있는 고고학’ 책은 가까운 서점에서 만나볼 수 있다.

