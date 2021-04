[아시아경제 이지은 기자] 통일부는 대한적십자사와 함께 10월 말까지 '2021 남북이산가족 실태조사'를 실시한다고 6일 밝혔다.

이산가족 실태조사는 '남북 이산가족 생사확인 및 교류 촉진에 관한 법률'에 따라 5년 단위로 실시되며, 올해 실태조사는 2011년, 2016년에 이어 세 번째다.

대상자는 이산가족찾기 신청자 중 생존자 약 4만8000여명으로, 향후 남북 이산가족의 전면적 생사확인과 교류에 대비해 기존 신청 정보를 업데이트하고 전반적인 이산가족 교류 실태 및 수요 등을 파악하기 위해 진행된다.

또 이산가족의 급속한 고령화와 코로나19 등 변화된 환경을 고려, 이산가족의 수요를 다각적으로 파악하고 보다 실효성 있는 교류 방안을 모색?발굴한다는 방침이다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr