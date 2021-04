한미약품 파트너사, 美 암학회서 '롤론티스' 임상 발표 예정

한미약품도 합성신약 5건의 임상 결과 발표

[아시아경제 김지희 기자] 한미약품은 파트너사 스펙트럼이 오는 10~15일 온라인으로 열리는 미국암학회(AACR)에서 호중구감소증치료 바이오신약 ‘롤론티스’ 및 혁신 항암신약 ‘포지오티닙’의 주요 임상 데이터를 발표한다고 6일 밝혔다. 미국암학회(AACR)는 127개국, 회원 4만8000여명을 보유한 암 분야 세계 최대 규모 학회다.

스펙트럼은 오는 10일(현지시각) 상피세포성장인자수용체(EGFR)과 인간상피세포성장인자수용체(HER)2 엑손 20 돌연변이 비소세포폐암(NSCLC) 환자에게 1일 2회 포지오티닙을 투여하는 용법이 안전성과 내약성을 증가시켰다는 임상 2상 연구 결과를 시우닝 리 교수 주도로 발표한다.

또 존 배럿 교수는 롤론티스 임상 1상 결과를 담은 포스터를 공개한다. 호중구감소증을 보인 쥐와 초기 유방암 환자 대상으로 항암화학요법을 진행한 당일 롤론티스를 투여하자 호중구감소증 회복을 더욱 촉진했다는 당일 투약요법에 대한 연구결과다.

한미약품과 스펙트럼은 미국암학회 발표 직후 상세한 연구결과를 공개할 예정이다.

한미약품은 스펙트럼과 별도로 자체 개발중인 면역항암제를 포함한 합성신약 5건의 전임상 및 임상 결과도 발표할 예정이다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr