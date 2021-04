신세계인터내셔날 향수 사업 강화…조 러브스 국내 판권 확보

천재적인 조향사 조 말론 CBE가 2011년 론칭한 혁신적인 브랜드

이달 6일 가로수길 팝업 매장 오픈, 향기 타파스 바 체험공간 운영



[아시아경제 임혜선 기자] 신세계인터내셔날이 향수 사업을 강화한다. 국내 니치 향수 시장이 성장 가능성이 높다는 판단에서다.

신세계인터내셔날은 6일 영국 니치 향수 브랜드 조 러브스(JO LOVES)의 국내 판권을 확보하고 가로수길에 팝업 매장을 연다고 밝혔다. 이로써 신세계인터내셔날은 조 러브스를 포함해 딥티크, 바이레도, 에르메스 퍼퓸, 메모, 엑스니힐로 등 총 9개 향수 브랜드를 확보하게 됐다. 국내 화장품 기업 중 가장 많은 니치 향수 판권을 보유하고 있다.

조 러브스(JO LOVES)는 조향사 조 말론CBE(대영제국 훈장)가 2011년 영국 런던에서 론칭한 브랜드다. 개인의 취향이나 기준에 따라 호불호가 갈리는 향수가 아닌 기호와 시대를 뛰어넘는 향수를 만들겠다는 결심에서 탄생했으며, 조 말론 CBE의 후각과 영감, 추억을 바탕으로 조향된 깊고 섬세한 향의 제품들을 선보이고 있다.

조 러브스 론칭과 함께 오픈하는 가로수길 팝업 스토어는 오는 6월 30일까지 운영된다. 런던 매장과 동일한 체험형 공간으로 구성됐으며, 시향지에 의존하는 기존 시향 방식이 아닌 ‘향기 타파스 바’를 운영해 고객들에게 색다른 경험을 제공한다.

향기 타파스 프로그램은 고객들이 자신에게 맞는 향을 쉽게 찾을 수 있도록 고안한 조 러브스만의 특별한 향기 코스다. 시향을 원하는 향을 고르면 칵테일 쉐이커로 향기 거품을 낸 뒤 칵테일을 마시듯 마티니 잔에 거품을 담아 향을 풍부하게 느낄 수 있도록 한다. 그 뒤에는 향을 입힌 신선한 휘핑 크림을 즉석에서 짠 뒤 브러쉬를 사용해 고객의 피부에 부드럽게 발라 향을 직접 느끼며 경험할 수 있도록 제공한다.

조 러브스 가로수길 팝업 매장에서는 브랜드의 모든 향수 컬렉션과 바디케어, 홈 캔들(향초)을 만나 볼 수 있다. 그 중에서도 프래그런스 페인트브러쉬는 브랜드의 특허 제품으로, 산뜻한 젤 타입의 향수를 부드러운 페인트 브러쉬를 통해 피부에 직접 향을 색칠할 수 있는 제품이다.

조 러브스의 모든 향은 조 말론 CBE의 개인적인 추억과 소중한 기억에서 영감을 얻어 제작됐다.브랜드의 첫 향수이자 글로벌 베스트셀러 제품인 ‘포멜로’는 그녀의 긴 투병 생활 뒤 잃어버린 후각과 창의력을 되찾기 위해 방문한 휴가지에서 영감을 얻었다. 해변의 반짝이는 물결, 하얀 모래사장 등을 향으로 표현한 상큼한 시트러스 계열의 향수다.

대표 제품 가격대는 오 드 뚜왈렛 향수 50ml 14만9000원대, 100ml 23만9000원대, 프래그런스 페인트브러쉬 7만9000원 대, 샤워 젤 6만9000원대, 캔들 10만9000원대다.

김묘순 신세계인터내셔날 글로벌코스메틱 본부장은 “신규 향수 브랜드를 꾸준히 발굴해 도입해 나갈 계획”이라면서 “니치 향수하면 신세계인터내셔날을 떠올릴 수 있도록 차별화 된 브랜드 확보로 입지를 굳혀 나갈 것”이라고 말했다.

