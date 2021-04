CJ오쇼핑, 신박한 육아&교육 시즌3…“어린이날 선물 준비하세요”

[아시아경제 임춘한 기자] CJ오쇼핑은 6일 유아동 기획 프로그램 ‘신박한 육아&교육’이 시즌3로 돌아온다고 밝혔다. 이 프로그램은 이날부터 4주간 매주 화요일과 목요일에 방송하며 다양한 교육 및 육아 상품을 신박한 구성과 조건으로 소개할 예정이다.

첫방송 상품은 맥포머스 다이내믹빌더 자석 교구다. 이 상품은 뇌과학자, 교육학자, 아동교육 전문가들의 연구로 탄생한 3차원 입체 자석 교구로 각양각색 평면 도형을 연결해 입체 조형물을 만들 수 있다.

토이북과 그림책, 영어 독서 프로그램도 준비했다. 오는 13일과 27일에 편성된 옥스포드 리딩트리(ORT) 리딩북은 국내 정규 교육과정에서 다루는 영어 핵심 문법을 자연스럽게 습득하게 해주며 미국과 영국의 발음을 동시에 제공하는 것이 특징이다.

CJ오쇼핑 관계자는 “지난 한 해 온택트 베이비페어, 슬기로운 육아생활 등 기획전을 통해 상품 포트폴리오를 다양화하며 유아동 카테고리를 잘 육성할 수 있었다”며 “신박한 상품 구성과 풍성한 혜택으로 준비한 신박한 육아&교육을 통해 자녀들과 건강하고 즐거운 가정의 달을 준비하셨으면 좋겠다”고 말했다.

