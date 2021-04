[아시아경제 성기호 기자]▶류근영씨 별세, 허난숙씨 남편상. 류영준(카카오페이 대표·한국핀테크산업협회 회장)씨·경진씨 부친상, 한송희씨 시부상, 윤장한씨 장인상 = 5일 오후 7시, 강동경희대학교병원 장례식장 22호, 발인 7일 오전 10시, 장지 분당 봉안당 (02-440-8922)

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr