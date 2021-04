전자랜드, 웨딩 시즌 맞아 ‘혼수가전 특별전’ 진행

[아시아경제 임춘한 기자] 전자랜드는 다음달 31일까지 웨딩 시즌을 맞아 ‘혼수가전 특별전’을 실시한다고 6일 밝혔다.

이번 특별전은 전자랜드 온라인 쇼핑몰 내의 혼수가전 프로모션 페이지에서 상담 신청을 한 고객들을 대상으로 진행한다. 상담이 가능한 매장은 약 70여개이며, 신청 시 확인할 수 있다.

전자랜드는 매장 방문 상담 후 혼수가전을 구매한 고객 중 추첨을 통해 경품을 증정한다. 상담 신청 예약 후 지점을 방문한 고객 전원에게는 30만원 상당의 리마인드 웨딩 촬영권도 제공한다.

전자랜드는 혼수가전 구매 고객에게 결제 금액에 따라 전자랜드 포인트를 최대 50만 포인트까지 지급한다. 또한 오는 30일까지 전자랜드 삼성제휴카드로 100만원 이상 구매한 고객에게는 최대 50만원까지 캐시백을 제공한다.

이벤트 기간에 특정 브랜드 제품을 구매한 고객에게도 사은품을 증정한다. LG전자 제품을 500만원 이상 구매한 고객에게는 결제 금액에 따라 에어프라이어, 초고속 멀티블렌더, 광파오븐 등을 사은품으로 준다.

전자랜드 관계자는 “결혼을 앞두고 여러 대의 가전을 구매하는 고객들의 부담을 덜어주기 위해 이번 행사를 마련했다”며 “많은 고객들의 다양한 니즈를 충족할 혜택들을 준비했으니 꼼꼼히 살펴보시고 합리적으로 혼수를 장만하시길 바란다”고 말했다.

