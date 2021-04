이재명의 쿠팡 '경고'…"혹독한 노동환경과 갑질 운영은 혁신 아니다"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 최근 미국 나스닥시장에 상장하며 주목받고 있는 로켓배송 '쿠팡'의 영업행태에 대해 강하게 비판했다.

그는 나아가 이윤만을 추구하며 사람을 함부로 대하고, 수익을 위해 소상공인에 갑질하는 쿠팡에 대해 경제검찰 공정거래위원회가 1년이상 결정을 미루고 있다며 신속한 결정을 내려 달라고 촉구했다.

이 지사는 5일 페이스북을 통해 "언택트(비대면) 시대에 플랫폼 경제가 중요한 것을 누가 부인할 수 있을까요"라며 "소비자의 편의가 한층 높아지고 부가가치를 창출하는 산업이 늘어나는 것은 그 자체로 좋은 일이고, 끊임없이 혁신하는 기업가들에 늘 존경의 마음을 갖고 있다"고 운을 뗐다.

그는 하지만 "플랫폼 경제의 성장이 정작 그 기업을 위해 일하는 노동자와 협업하는 소상공인들을 착취하는 방식을 통해 이뤄진다면 이는 또 다른 문제"라며 "쿠팡은 최근 미국시장에 상장까지 했지만, 얼마 전 배달 노동자들의 연이은 사망도 모자라 이번엔 소상공인들에 대한 갑질 논란의 중심에 서 있다"고 지적했다.

이 지사는 그러면서 "(쿠팡은)'위너 시스템'이라는 이름으로 1원이라도 싸게 파는 곳에 기존 판매자가 공들여 쌓았던 제품사진과 상품리뷰가 몽땅 넘어가고, 최소 50일 걸리는 정산 탓에 물건이 잘 팔려도 '흑자 도산'을 걱정해야 할 상황"이라고 전했다.

또 "대안으로 내놓은 '선정산 프로그램'은 연리 4.8%로 은행에서 돈을 빌려주는 금융 상품"이라며 "아무리 직매입 방식의 새로운 플랫폼 형태이지만 소상공인 피말리며 운영되는 것이 (협력사와 상생을 위해)지속 가능한 모델인 지 의문이 든다"고 덧붙였다.

특히 "이런 (불공정한)일을 바로잡으라고 정치가 있고 행정이 있는 것인데 쿠팡의 '위너 시스템'은 공정거래위원회에서 1년 남짓 판단이 내려지지 않은 것은 대단히 안타까운 일"이라며 "경제검찰이라고 할 수 있는 해당 기관들이 신속히 공정한 판단을 내려줘야 플랫폼 경제 주체들이 벼랑끝으로 내몰리지 않고 공정하게 경쟁할 수 있다"고 비판했다.

이 지사는 끝으로 "최근 기업들이 환경, 사회적 가치, 윤리적인 지배구조를 중시하는 ESG 경영에 열을 올리고 있다"며 "쿠팡이 스스로 롤모델이라고 밝힌 '아마존'에서 배울 것은 혁신 그 자체이지, (사람 생명을 빼앗는)혹독한 노동환경과 (소상공인을 대상으로 한)갑질 운영방식은 아닐 것"이라고 직격탄을 날렸다.

