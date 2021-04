이마트, 스타벅스와 콜라보 우산 증정 이벤트

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트는 유통업계 최초로 한정판 스타벅스 콜라보 우산을 증정하는 스탬프 적립 이벤트를 진행한다고 6일 밝혔다.

이마트앱에서 오는 8일부터 5월 19일까지 ‘이마트+스타벅스 이벤트 스탬프 카드’를 생성하고 스탬프를 적립하면 스타벅스 콜라보 우산을 증정하는 프리퀀시 행사다. 그린, 그레이, 블랙 3가지 컬러의 고급 장우산을 10만 개 한정으로 준비했다.

이마트에서 7만원 이상 결제하고 이마트앱으로 신세계포인트를 적립하면 스탬프 1개가 발급되며, 총 5개의 스탬프를 적립한 선착순 10만 명에게 스타벅스 콜라보 우산을 증정한다. 선착순 증정 종료 시, 이마트에서 현금처럼 사용할 수 있는 e머니 1만점을 대신 지급한다.

이마트앱에서 ‘이마트+스타벅스 스탬프 카드’를 생성한 모든 고객에게 이마트에서 5만원 이상 결제 시 사용 가능한 5000원 할인권 2매를 증정하며, 현대카드 실물카드로 7만원 이상 결제 시 1인 1회에 한하여 스탬프 1개를 추가로 적립해준다.

한편, 이마트는 이마트앱을 개편하면서 이마트 오프라인 매장에서 현금처럼 사용 가능한 이마트앱 전용 쇼핑 포인트 ‘e머니’를 론칭한다. e머니는 이마트앱으로 각종 이벤트에 참여하면 적립할 수 있고, 매장에 비치된 전단에 e머니 로고가 표기된 QR코드를 촬영하면 광고영상 시청 후 추가로 적립 가능하다.

이마트 관계자는 “고객중심적 사고를 통해 고객들이 원하는 바가 무엇인지 고민해 스타벅스 콜라보 이벤트를 진행하게 됐다”며 “e머니 제도 등 온라인과 오프라인이 자연스럽게 연계될 수 있는 다양한 서비스와 혜택을 지속 선보일 것”이라고 말했다.

