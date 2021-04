"러시아 내 北 노동자 3명, 한국으로 가는데 성공"

러시아 현지언론 보도

[아시아경제 김혜민 기자] 러시아에서 2년 가까이 복역 중이던 북한인 3명이 한국으로 가는데 성공했다고 현지 매체가 전했다.

5일 러시아 극동지역 언론 '바이칼 데일리'에 따르면 러시아 극동 아무르주에서 일하던 북한인 3명은 현지 인권운동가의 도움으로 한국으로 가는데 성공했다.

현지 유명 사회활동가인 알렉산드라 먀하노바 변호사는 "다행히 한국으로 갔고 안전하다"고 전하며, 탈북민 가운데 연장자가 "자유롭게 죽고 싶다"고 토로했다고 전했다. 매체는 한국행 경로는 알려지지 않았으나 유엔난민기구의 도움을 받은 것으로 보인다고 설명했다.

이들은 2019년 3월 몽골을 거쳐 탈북을 시도하다 러시아 국경수비대에 붙잡혀 1년8개월의 징역형을 선고 받고 복역하다 최근 출소했다. 러시아 극동 부랴티아 공화국 내 인권운동가들은 이들이 북한으로 송환될 경우 탄압이 확실시 된다며 정치적 망명을 요청하는 청원 운동을 벌여왔다.

