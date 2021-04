[아시아경제 영남취재본부 우종욱 기자] 경찰이 평소 자신을 무시한다며 사회 후배를 살해한 60대 남성에게 구속영장을 신청했다.

경남 마산동부경찰서는 사회 후배를 흉기로 찔러 살해한 혐의(살인)로 A 씨(60)에 대한 구속영장을 신청했다고 5일 밝혔다.

A 씨는 지난 4일 오전 6시 15분께 경남 창원 한 초등학교 인근에서 B(58) 씨와 말다툼을 벌이다 흉기를 휘둘러 살해한 혐의를 받고 있다.

사회 선후배 관계인 이들은 당시 새벽까지 술을 마시고 헤어진 뒤 전화 통화를 하다 감정이 격해져 초등학교 인근에서 다시 만난 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “A 씨는 B 씨를 만나기 전 집에서 흉기를 챙겨 나와 범행을 저질렀다”며 “평소 B 씨가 자신을 무시하는 데 불만을 품은 것으로 확인됐다”고 말했다.

