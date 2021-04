[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 5일 오전 영등포 여의샛강생태공원에서 롯데홈쇼핑, 환경재단, 사회적협동조합 한강과 함께 제76회 식목일 맞이 식재행사에서 나무를 심었다.

이날 행사에는 김재겸 롯데홈쇼핑 지원본부장, 신성빈 마케팅본부장과 최열 환경재단 이사장, 조은미 사회적협동조합 한강 이사장이 참석해 함께 나무를 심으며 도심 속 친환경 녹지공간 마련에 힘을 보탰다.

채현일 구청장은 “이날 식재행사에 물심양면 지원해주신 모든 관계자분들께 진심으로 감사드리며, 앞으로도 지역사회와 힘을 모아 친환경 정책 선도 도시, 더욱 쾌적하고 탁트인 녹색 영등포로 나아가겠다”고 전했다.

