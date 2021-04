서울연구원, 시민이 직접 만드는 서울 '작은연구' 공모

5일부터 올해 '작은 연구' 지원 사업 공모

서울시정·시민 삶 관련 주제에 관심이 있는 시민 또는 단체 누구나 지원

[아시아경제 임철영 기자] 서울연구원이 5일부터 2021년 '작은연구' 지원사업 공모를 진행한다고 6일 밝혔다. 작은연구는 시민이 서울시정과 일상생활에 대한 다양한 주제를 직접 발굴하고, 생활현장에서 연구를 수행하여 정책을 건의하는 서울연구원의 대표적인 시민참여 연구사업이다.

서울시정에 관심 있는 시민, 단체 누구나 공모에 참여할 수 있고 신청기간은 5일부터 20일 오후 6시까지이며 서울연구원 누리집을 통해 지원이 가능하다.

작은연구 지원사업의 공모 분야는 기획주제 연구과제와 자유주제 연구과제로 나누어진다. 기획주제 연구는 서울연구원이 제시한 ‘뉴노멀 시대, 서울의 새로운 비전’의 세부 항목 시민생활 안정, 기후위기 극복, 신성장 전략 추진 중 하나를 선택해 지원할 수 있다. 자유주제 연구과제는 사회, 복지, 경제, 도시계획, 환경, 정보 분야 중 선택해 지원할 수 있다.

응모작 중 기획주제 6개, 자유주제 8개를 선정할 예정이며 기획연구과제는 800만 원, 자유연구과제는 500만 원까지 지원한다. 유기영 원장 직무대행은 "창의적인 시민연구자가 직접 생활 현장의 개선점을 발굴하고 대안을 찾을 수 있도록 서울연구원은 지속적으로 지원할 계획"이라면서 "2021년 작은연구 지원사업 공모에도 많은 시민이 참여해 주시기 바란다"고 말했다.

