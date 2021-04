충청권 ‘2027 하계유니버시아드대회’ 공동유치 시동

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충청권 4개 시·도가 ‘2027 하계유니버시아드대회’ 공동유치를 위한 첫 발을 뗐다.

5일 충남도에 따르면 허태정 대전시장·이춘희 세종시장·양승조 충남도지사·이시종 충북도지사는 이날 세종시 지방자치회관에서 ‘2027 하계유니버시아드대회’ 충청권 공동유치위원회 창립총회를 가졌다.

총회에서 4개 시·도지사는 공동유치위원회 법인설립 취지를 채택하고 ‘2027 하계유니버시아드대회 충청권 공동유치위원회’ 명칭을 확정했다.

또 회비 및 주사무소 결정과 사업계획·예산 승인, 규정안 심의, 기타 안건논의 등 위원회 운영을 위한 기틀을 잡았다.

위원회는 4개 시·도 체육회장과 개최 도시별 자치단체장, 지역 대학총장, 상공회의소 회장, 민간단체 대표 등 21명으로 구성돼 비영리사단법인 형태로 운영된다.

위원회의 주된 역할은 충청권의 하계유니버시아드대회 공동유치를 위한 각종 홍보와 개최 심의 준비 등에 필요한 국내외 활동에 맞춰진다.

특히 국제대학스포츠연맹에 충청권의 하계유니버시아드대회 공동유치 당위성을 설명하는 데 역량이 집중된다.

충청권 4개 시·도는 위원회의 행·재정적 지원을 위해 관련 조례도 제정할 계획이다.

해당 조례는 대회 유치에 필요한 사업을 지원하기 위해 예산의 범위 안에서 공동유치위원회에 출연금 또는 보조금을 지원하는 내용으로 4개 시·도의회의 의결을 거쳐 시행될 예정이다.

한편 대회는 2027년 7월~8월 열릴 예정으로 충청권이 공동유치에 성공할 경우 경제적 파급효과는 2조7000억원, 취업유발 효과는 1만여명이 기대된다.

