광주 서부소방서, 산행 안전사고 예방 캠페인 전개

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 서부소방서(서장 이천택)는 산행 증가에 따른 안전사고를 예방하기 위해 산악 안전사고 및 산불예방 캠페인을 추진했다고 5일 밝혔다.

캠페인은 코로나19 방역수칙을 준수한 가운데 금당산 등산로 입구 및 풍암호수 일원에서 소방공무원 및 의용소방대가 함께했다.

이날 ▲산불예방 및 안전산행을 당부하는 전단지를 배부▲ 등산객에게 혈압체크 등 신체 이상 징후를 검사 ▲소소심 부스 운영 및 상비의약품 제공 등의 내용을 홍보했다.

이와 함께 서부소방서는 내달 말까지 산악위치표지판 관리상태 점검, 119산악구급함 필요 구급물품 보충, 위험지역 안전시설물 불량사항 개선 요청 등의 활동을 통해 금당산 일대 등산로 안전시설물 및 위치표지판을 정비·보강 계획을 추진할 예정이다.

서부소방서 관계자는 “기온상승으로 산행이 증가함에 따라 안전사고도 빈번하게 발생하는 시기이다”며 “무리한 산행은 자제해야하고 산행 시 주의사항 숙지 및 위급상황을 대비해 상비의약품을 챙기는 등의 준비를 해야한다”고 말했다.

