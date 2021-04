구례군, 올해 상반기 군정발전 아이디어 공모

구례군, 오는 30일까지 상반기 아이디어 공모 접수

상금 총 300만원, 무작위로 20명에게 치킨 쿠폰 지급 이벤트도 개최

[아시아경제 호남취재본부 육미석 기자] 전남 구례군(군수 김순호)이 오는 30일까지 올해 상반기 군정발전 아이디어 공모를 추진한다고 5일 밝혔다.

이번 공모는 군정과 관련된 혁신적이고 참신한 아이디어를 다양하게 수렴해 행정에 반영함으로써 군정 발전을 도모하고자 하는 취지로 열렸다.

주제는 ‘구례군에 활력을 불어 넣어 줄 창의적인 아이디어’이다.

이번 응모에는 전 국민이 참여 가능하며, 지난 해 말 구축한 온라인 소통플랫폼 ‘구례소통마루’ 홈페이지를 통해 응모할 수 있다.

응모 완료 후 심사를 통해 6월 말 시상할 예정이다. 심사기준은 실시가능성, 창의성, 효율성 및 효과성, 적용범위, 계속성이다.

수상자는 총 8명이며(금상 1명, 은상 1명, 동상 2명, 장려상 4명), 상금은 총 300만원(금상 80만원, 은상 60만원, 동상 40만원, 장려상 20만원)이다.

아이디어 응모를 독려하기 위해 경품 추첨 이벤트도 진행한다.

응모자 전원을 대상으로 무작위 추첨을 통해 20명을 선발하고, 선발된 20명에게 1명당 1매의 치킨 쿠폰을 선물할 예정이다.

김순호 군수는 “구례군의 발전을 위해서는 군민 여러분의 참여가 필수적이다”고 강조하면서, “자연이 살아 숨쉬는 생명의 도시 구례의 비전을 실현하기 위해 여러분의 힘을 보태주시길 바란다”고 말했다.

호남취재본부 육미석 기자 kun5783@asiae.co.kr