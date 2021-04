[포토]광진구 중곡4동 복지사각지대 발굴 캠페인

[아시아경제 박종일 기자] 광진구 중곡4동 주변 어려운 이웃 알려주세요!…복지사각지대 발굴 캠페인

광진구 중곡4동지역사회보장협의체가 29일 중곡종합사회복지관, 광진구정신건강복지센터, 광진구치매안심센터와 함께 복지사각지대 발굴 캠페인을 진행했다.

아차산역을 중심으로 전개된 이번 캠페인은 위기에 처한 구민에게 긴급 돌봄을 지원하는 ‘광진형 돌봄SOS사업’을 비롯 ‘찾아가는 동주민센터’ 등 복지정책을 구민들에게 홍보하는 방식으로 진행됐다.

자양2동, 봄맞이 우리동네 꽃길 조성 및 화분 정비

광진구 자양2동주민센터가 봄철을 맞아 주민들과 함께 지역 곳곳의 화단을 정비하고 꽃길을 조성했다.

이 날 주민들은 동주민센터 및 금모래 공원, 우편집중국 주변 등에 튤립, 비올라, 데이지 등 봄꽃 모종을 심으며 화단을 가꾸는 시간을 가졌다.

또 깨끗한 동네 조성을 위해 쓰레기 무단투기가 상습적으로 발생하는 지역에도 화단을 정비했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr