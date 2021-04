효성첨단소재, 1572억 규모 탄소섬유 공급 계약

[아시아경제 이민우 기자] 효성첨단소재 효성첨단소재 298050 | 코스피 증권정보 현재가 398,500 전일대비 14,000 등락률 +3.64% 거래량 163,258 전일가 384,500 2021.04.05 14:02 장중(20분지연) 관련기사 효성첨단소재, 한화솔루션에 탄소섬유 장기 공급[클릭 e종목]효성첨단소재, 어닝 서프라이즈…목표주가 ↑역대급 실적 전망 효성그룹주...증권가 목표가 줄상향 close 는 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 48,250 전일대비 500 등락률 -1.03% 거래량 1,351,174 전일가 48,750 2021.04.05 14:02 장중(20분지연) 관련기사 효성첨단소재, 한화솔루션에 탄소섬유 장기 공급다가오는 1분기 실적시즌 챙길 것 세 가지는잠잠한 바이든 수혜주(株) close 과 1572억원 규모의 탄소섬유 공급계약을 체결했다고 5일 공시했다. 이는 지난해 연결 기준 매출액의 6.56%에 해당하는 규모다. 회사 측은 "당사가 생산한 탄소섬유 제품을 한화솔루션에 6년간 공급하는 계약"이라며 "계약금액은 계약기간(6년) 누적 공급액을 합산한 금액"이라고 설명했다.

