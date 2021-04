[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 4층 가방매장에서 가벼워진 옷차림에 두 손을 가볍게 해주는 미니가방을 선보이고 있다. 미니가방은 시중에서 출시되고 있는 핸드폰 크기 사이즈에 지갑의 기능이 있는 가방으로 일상에서 데일리하게 착용이 가능하고 보조가방으로도 활용하기 좋아 인기를 끌고 있다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr