티몬, 4월 신규가입자에 30% 할인쿠폰·100원 특가 행사 진행

[아시아경제 김보경 기자] 온라인쇼핑몰 티몬은 신규 고객 대상으로 최대 30% 할인 쿠폰과 100원 특가상품 등의 혜택을 제공한다고 5일 밝혔다.

오는 30일까지 티몬에 새롭게 가입한 고객이라면 2가지 특별한 혜택을 누릴 수 있다. 이른바 '웰컴 티몬' 행사다.

먼저 장바구니 할인이 가능한 '최대 30%쿠폰'을 즉시 받을 수 있다. 1만원 이상 구매 시 사용 가능하며, 신규 가입 후 본인인증을 하면 장바구니에 쿠폰을 즉시 지급해준다.

'100원 특가' 행사를 통해 최대 4500원 상당의 상품도 100원에 구입할 수도 있다. 4월 신규 회원에게는 ▲빽다방 완전초코(아이스) ▲투썸플레이스 아이스 아메리카노 ▲뚜레쥬르 4000원 금액권 ▲CU편의점 4000원금액권 등 음료와 간식, 편의점 이용권 등 10여종을 1회에 한해 100원에 판매한다.

신규회원 대상 최대 30% 할인쿠폰과 100원 특가 상품 구매는 웰컴 티몬 프로모션 페이지에서 가능하다. 이벤트에 대한 유의사항도 해당 페이지에서 확인할 수 있다.

티몬 관계자는 "티몬의 파격적인 할인 혜택과 특가 구매 기회를 가입 즉시 체감할 수 있도록 이번 행사를 준비했다"며 "티몬은 고객의 특가 쇼핑 경험을 극대화하고 차별화된 혜택과 가치를 제공하기 위한 노력을 이어갈 것”이라고 전했다.

