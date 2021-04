산림복지진흥원, 내달 14일까지 ‘대국민 혁신 아이디어’ 공모

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국산림복지진흥원은 내달 14일까지 전 국민을 대상으로 ‘제1회 대국민 혁신 아이디어 공모전’을 개최한다고 5일 밝혔다.

공모전은 국민의 창의 아이디어를 제안 받아 기관 운영 및 사업 분야에 접목함으로써 국민이 체감하는 혁신성과를 마련한다는 취지로 진행된다.

공모주제는 ▲사회적 가치의 성과 창출 ▲혁신성장 강화 및 경제활력 제고 ▲국민 신뢰 제고 ▲기타 혁신 아이디어 등이다.

공모전에는 개인 또는 팀 단위로 누구나 참여 할 수 있다. 산림복지진흥원은 접수한 아이디어를 모아 심사한 후 최우수 1점, 우수 2점, 장려 5점 등 8점을 선정해 총 300만원 상당의 상품을 시상할 계획이다.

또 선정된 우수 아이디어를 검토 및 보완해 산림복지진흥원 혁신과제 및 사업추진에 반영함으로써 국민들의 시각에서 혁신과제를 설정·추진한다.

공모전에 관한 기타 자세한 내용은 산림복지진흥원 홈페이지에 게시된 공지사항을 참조해 확인할 수 있다.

산림복지진흥원 이창재 원장은 “혁신 아이디어 공모전이 산림복지진흥원과 국민이 소통하는 창구 역할을 하길 기대한다”며 “산림복지진흥원은 공모전을 통해 발굴한 국민의 참신하고 생생한 의견을 기관 혁신추진에 적극 반영해 국민이 공감하는 성과를 창출할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

