부산교육청, 줌 통한 유치원 아동학대예방교육 펼쳐

교육지원청별로 유치원 관리자와 안전담당교사 대상

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시교육청은 유치원 관리자와 안전담당 교사를 대상으로 유치원 아동학대 예방교육에 들어갔다.

부산시교육청(교육감 김석준)은 4월 2일부터 15일까지 오후 3시 30분 5차례에 걸쳐 유치원 아동학대 예방과 대응 역량 강화를 위해 5개 교육지원청별로 줌(ZOOM)을 활용한 교육을 실시 중이라고 5일 밝혔다.

이번 교육은 신학기 유아생활지도 방법을 개선하고, 유아 인권에 대한 인식 전환을 통해 유아 인권을 존중하는 유치원 문화를 확산하기 위한 것이다.

교육은 5일 동래교육지원청, 12일 북부교육지원청, 14일 남부교육지원청, 15일 서부교육지원청 관계자를 대상으로 오후 3시 30분 각각 실시한다.

시교육청 허숙경 장학사가 아동학대 신고의무 및 예방, 아동학대 사례 및 생활지도방법, 아동학대 관리?대응 방법 등 실제 사례를 중심으로 강의한다.

이어 유치원과 부산시 구·군, 경찰서, 교육청 등 관계자들이 참석해 아동학대예방에 대한 사례와 정보를 공유하는 유치원 아동학대예방 유관기관 협의회도 개최한다.

앞서 지난 2일에는 해운대교육지원청 관내 공·사립유치원과 수영구청, 해운대경찰서, 동부아동보호전문기관 등 관계자 95명을 대상으로 ‘유치원 아동학대예방교육’을 실시했다.

권영숙 시교육청 유초등교육과장은 “이번 아동학대예방교육은 모든 유치원 교원들에게 아동학대예방에 대한 대응역량을 강화하기 위한 것이다”며 “앞으로 유아들이 행복하고 안전한 유치원 생활을 할 수 있도록 유관기관과 협력해 나가겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr