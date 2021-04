[클릭 e종목]"티앤엘, 해외 매출 급성장…주가 상승 여력 크다"

[아시아경제 지연진 기자]신한금융투자는 티앤엘 티앤엘 340570 | 코스닥 증권정보 현재가 61,500 전일대비 1,500 등락률 +2.50% 거래량 151,924 전일가 60,000 2021.04.05 09:35 장중(20분지연) 관련기사 티앤엘, 지난해 영업이익 96억원…전년比 24%↑[e공시 눈에 띄네]코스닥-6일티앤엘, 1주당 400원 현금배당 결정 close 에 대해 트러블케어 패치의 해외 매출 성장과 신제품 출시에 대한 기대감을 반영해 매수 투자의견과 목표주가 9만8000원을 제시한다고 5일 밝혔다. 이는 현재 주가보다 63% 높은 수준이다.

티앤엘은 지난해 11월 상장한 국내 대표 창상피복재 기업이다. 주요 제품군은 창상피복재, 정형외과용 고정제, 고기능성 소재가 있다. 창상피복재란 상처를 보호하거나 오염을 방지하고 삼출액의 흡수, 출혈 또는 체액의 손실 등을 막기 위한 의료기기다. 최근에는 창상피복재인 하이드로콜로이드를 기반으로 한 트러블 케어(여드름 등)로 시장을 확대했다.

티앤엘은 2018년부터 ODM 형태로 미국 트러블 케어 시장에 진출했다. 특히 주문자 개발생산(ODM)으로 공급 중인 트러블 케어 패치 매출 고성장이 돋보인다. 2018년부터 히어로 코스메틱스(Hero Cosmetics)를 통해 미국 시장에 진출했으며, 최근 아마존닷컴, CVS, 타겟 등 주요 채널에 진입하면서 매출이 본격적으로 증가하고 있다.

2018년 95억원인 하이드로콜로이드 매출액은 해외 매출 비중 확대와 함께 2020년 211억원까지 증가했다. 2021년에는 360억원으로 고성장할 전망이다.

올해는 신사업 성과도 가시화될 전망이다. 스마트 패치와 마이크로니들 기반 화장품 출시가 예상된다. 중장기적으로는 필러 등 경피약물전달시스템(TDDS)으로의 확장도 이뤄질 것으로 기대된다.

원재희 신한금융투자 연구원은 "신제품 출시는 실적 측면에서도 긍정적일 뿐만 아니라 웨어러블 플랫폼 기업으로 도약한다는 측면에서 밸류에이션 프리미엄으로 작용할 전망"이라며 "해외 수주 잔고를 감안할 때 현 추정치를 상회한 해외 매출이 기대되고, 신사업 진출에 따른 밸류에이션 프리미엄도 가능한 만큼 목표주가 이상의 주가 상승도 가능하다"고 전망했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr