미세먼지 막고 신선한 공기 끌어오고 … 울산 ‘그린뉴딜’ 닻 올라

울산시, ‘도시숲 정책’ 기후위기 적극 대응 ‘2050 탄소중립’ 실현



미세먼지 저감·도심열섬 완화 효과 …시민 ‘삶의 질’ 향상 이룬다

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] ‘공장 숲’을 떠올리게 하는 산업도시 울산에 진짜 숲을 꾸미는 대대적인 ‘도시 숲’ 조성 사업이 추진된다.

울산시는 ‘2050 탄소중립도시’를 실현하고 기후위기에 보다 근본적으로 대처하기 위해, 올해 ‘도시 숲 조성 정책’을 집중 추진한다고 5일 밝혔다.

울산시는 시 전역을 아우르는 종합적인 녹지정책을 통해 고농도 미세먼지를 줄여나가면서, 쾌적한 대기환경을 조성해 시민 삶의 질을 향상한다는 계획이다.

송철호 울산시장은 5일 오전 11시 30분 시청 프레스센터에서 기자회견을 열고, △미세먼지 차단 숲 △도시 바람길 숲 △학교 숲 △자녀안심 그린 숲 등 구체적인 분야별 도시 숲 조성 계획을 발표한다.

△미세먼지 차단 숲 조성사업은, 대기오염물질 배출량이 많은 산업단지 주변에 숲을 조성해 미세먼지의 도심 유입을 막고 공단 내 근로환경을 개선하는 사업이다.

사업부지는 미포산업단지와 신일반산업단지 주변 14.6ha(미포 8.1ha, 신일반 6.5ha)이며, 19년부터 21년까지 사업비 102억원(국비 51억원, 시비 51억원)을 투입해 미세먼지 낮춤 수종 16만 그루를 심는다.

북구 연암동 원연암 마을과 온산국가산업단지 인근은 사업이 완료됐으며, 올해는 32억원 예산으로 북구 연암동 덕양산업 앞 완충녹지 5ha에 가시나무와 산딸나무 7만여 그루를 심는다.

△도시 바람길 숲 조성사업은, 도시 외곽의 시원하고 깨끗한 공기를 도심 내부로 유입하는 연결 숲을 만들어 도시열섬현상을 완화하는 사업이다.

울산시는 2019년 산림청 공모사업에 선정돼 올해부터 내년까지 200억원(국비 100억원, 시비 100억원)을 투입해 도심 곳곳에 20ha의 대규모 숲을 조성해나간다.

울산시는 바람길 숲 조성을 위해 독일기상청이 개발한 과학적 기법을 도입해 도시 지형과 바람유동성 등을 종합적으로 분석했다.

미세먼지와 열환경, 취약인구지역(5세 미만, 65세 이상 인구 집중지역) 정보 등을 바탕으로 사업 우선대상지를 선정했다.

올해 사업추진 대상지는 울주군 온산읍 신일반산업단지 경관녹지 10ha와 북구 효문동 완충녹지 7ha이다.

울주 신일반산업단지 인근에는 팽나무와 동백나무 숲을 조성해 거남산(바람생성숲)의 시원한 바람을 도심으로 확산하고, 북구 효문동 동해남부선 완충녹지에는 목서와 낙우송 숲을 만들어 무룡산(바람생성숲)에서 생성되는 깨끗한 공기를 시가지로 연결할 계획이다.

내년에는 90억원의 예산으로 태화강과 중구 혁신도시 그린에비뉴를 잇는 바람길 숲을 만들고, 기존 도심공원과 녹지를 보완하면서 동해남부선 폐선부지와 태화강, 동천, 국가정원을 잇는 연결 숲과 디딤·확산 숲도 유기적으로 조성할 계획이다.

△학교 숲은 어린이들이 일상에서 자연스럽게 숲의 가치를 체험하고 생태적 감수성을 키울 수 있도록 추진하는 사업이다.

우선사업지는 중구 성신고등학교와 동구 현대공업고등학교, 북구 메아리학교 3곳이며, 1억8000만원을 투입해 학교 주변에 산책로와 휴식공간을 갖춘 숲을 조성한다.

△자녀안심 그린숲은 어린이보호구역의 안전한 보행환경 조성을 위해 올해 처음 추진되는 신규 사업이다.

7억원 예산을 투입해 남구 백합초등학교와 동구 미포초등학교, 북구 매곡초등학교 도로변에 띠 녹지를 만들어 등하굣길 안전을 확보한다.

또 증강현실(AR, 실세계에 3차원 가상물체를 겹쳐 보여주는 기술)을 활용한 정원 체험 교육도 실시한다는 계획이다.

송철호 시장은 “울산 도시숲 조성 정책은 시민의 건강과 행복을 지키고 저탄소 녹색성장을 실현하는 첫걸음”이라고 강조하면서 “울산이 산업수도를 넘어 친환경 생태문화 정원도시로 거듭나도록 하겠다”고 말했다.

