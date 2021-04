[클릭 e종목]빅히트, 플랫폼 확장·레이블 인수 성과…목표주가↑

[아시아경제 이선애 기자] 유안타증권은 5일 빅히트 빅히트 352820 | 코스피 증권정보 현재가 243,000 전일대비 4,000 등락률 +1.67% 거래량 586,848 전일가 239,000 2021.04.02 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"하이브, 문화 수출의 시작…해외 음악시장 주도권"[e공시 눈에 띄네] 코스피-2일"빅히트, 경쟁 불가한 압도적인 글로벌 1위 플랫폼" close 에 대해 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 기존 26만원에서 35만원으로 상향 조정한다고 밝혔다. 신규 목표주가 35만원은 2021년 예상 주당순이익(EPS) 5326원에 목표 주가수익비율(PER) 65배를 적용해 산출했다. PER 65배는 워너뮤직의 2021년 예상 PER 54.1배에 할증율 20%를 적용한 수치다.

빅히트는 엔터플랫폼 위버스를 앞세워 글로벌 엔터테인먼트 시장(음악 + 출판 + 만화 + 게임 + 영화 + 드라마/예능 + 캐릭터/라이선스) 전체로 아티스트 IP의 활용 영역을 확장하고 있으며 이들 시장의규모는 무려 1300~1400조원에 달한다.

빅히트는 지난 1월 위버스 운영법인인 비엔엑스에 네이버의 투자를 유치하고 비엔엑스가 네이버 브이라이브(V Live)를 사업 양수하기로 결정하면서 위버스-V Live의 통합 플랫폼 출범을 예고했다. 여기에 와이지플러스(YG Plus)에도 출자하면서 빅히트-네이버-YG엔터테인먼트를 연결하는 3각 동맹체를 형성했다.

2월에는 YG엔터테인먼트, 키스위(Kiswe), 유니버셜뮤직그룹(UMG)과의 합작법인 KBYK Live를 설립해 디지털 라이브 스트리밍 콘서트 플랫폼 베뉴라이브(VenewLive)를 공동 소유하게 됐다. 이로써 위버스의 캡티브 스트리밍 플랫폼으로 베뉴라이브를 편입했다. 또한 UMG 계열의 게펜 레코드(Geffen Records)와는 Bighit Universal(JV)를 설립했다. Bighit Universal는 향후 글로벌 오디션을 통해 신규 보이그룹을 론칭할 계획이다. 여기에 이타카홀딩스(Ithaca Holdings) 인수를 통해 빅히트는 글로벌 최대 음악기업으로 도약할 기반을 마련하게 됐다.

한편 빅히트는 지난달 30일 정기 주주총회를 통해 사명을 하이브로 변경했다. 하이브는 지난 1일 물적분할 방식을 통해 빅히트뮤직을 신설하기로 결정했다. 하이브는 레이블 사업을 제외한 나머지 사업, 빅히트뮤직은 레이블 사업부문에 집중한다. 하이브가 사실상의 지주회사 역할을 수행하면서 멀티 레이블을 거느리고 플랫폼, 솔루션 등에 투자하는 모습이 된다. 빅히트는 2020년 IPO 전후 당시 방탄소년단에 편중된 매출구조가 리스크 요인으로 꼽혔던 바 있으나, 2021년 들어 플랫폼 확장과 레이블 인수 양쪽에서 괄목할만한 성과를 내면서 주목받고 있다.

박성호 유안타증권 연구원은 "빅히트 실적은 아티스트 활동량 일시 감소효과로 인해 전분기대비로 약세를 보일 전망이나, 미래 성장성은 오히려 높아지고 있는만큼 적극적인 비중확대로 대응해야 한다는 판단"이라고 전했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr