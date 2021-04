[아시아경제 박종일 기자] 이동진 도봉구청장은 2일 서울시장 보궐선거 사전투표 첫날 도봉구 도봉2동 주민센터에 마련된 사전투표소를 찾아 투표를 마쳤다.

투표를 마친 이동진 도봉구청장은 투표사무원과 담당 직원들을 격려, “코로나19으로 여러 가지 상황이 불편하겠지만 주민들이 안전하게 소중한 한 표를 행사할 수 있도록 거리두기와 방역에 더 세심하게 신경써 달라”고 당부했다.

도봉구는 14개 사전투표소에 별도의 인원을 투입해 코로나19 감염을 예방하기 위해 입장 전 발열체크, 위생장갑 착용, 1m 간격유지 등 철저한 방역수칙 준수 하에 선거업무를 진행하고 있다.

