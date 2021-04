[아시아경제 김봉주 기자] 전북 익산의 한 빈집에서 노숙인이었던 것으로 추정되는 백골 사체가 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

2일 익산경찰서 등에 따르면 어제 새벽 0시께 한 인터넷 개인방송 BJ가 익산시 창인동의 한 빈집에서 신원을 알 수 없는 사체를 발견해 경찰에 신고했다.

BJ는 흉가 체험 방송을 하기 위해 이 빈집을 찾은 것으로 전해졌다.

경찰은 시신의 신원과 사인을 확인하기 위해 부검을 의뢰했다.

흉가 체험을 하는 BJ들이 사체를 발견한 건 처음 있는 일이 아니다.

지난해 12월에도 흉가를 체험하던 유튜버가 강원도 원주시 행구동의 흉가 옆 창고에서 시신 1구를 발견했다. 지난해 2월에도 한 유튜버가 충북 증평군 빈집에서 번개탄, 유서와 함께 시신을 발견했다.

