[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 서귀포해양경찰서는 제76회 식목일을 맞아 ‘교육생과 함께하는 식목행사’를 개최했다고 2일 밝혔다.

이번 행사에선 관서실습 중인 교육생 12명 등이 잡초 제거와 화단 정리, 주변 쓰레기 줍기 등 환경정화를 하고, 주변 산책로에 있는 공개공지를 중심으로 묘목을 심었다.

이를 통해 산책하는 시민들이 잠시나마 쉼터에서 쉴 수 있도록 했다.

또한 이번 행사에 사용된 묘목 산딸·배롱·다정큼나무 등 30그루는 제주도청에서 지원을 받아 활용했다.

교육생들은 이날 나무가 잘 자라 성장하고 줄기 둘레도 커져 고목이 되듯이, 남은 교육과정을 무사히 마무리하고 성장해 국민의 든든한 안전지킴이로 거듭나는 해양경찰관이 되겠다고 입을 모았다.

호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr