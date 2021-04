BBQ, 브레이브걸스 전속모델 발탁

[아시아경제 이승진 기자] 치킨 프랜차이즈인 제너시스 비비큐가 각종 음원 차트 1~2위를 기록하며 큰 인기를 얻고 있는 ‘브레이브걸스’를 전속모델로 선정했다고 2일 밝혔다.

‘이어제로(Year Zero) 캠페인’을 전개하고 있는 BBQ는 지난달 27일 BBQ 공식 유투브 채널에서 ‘이어제로 캠페인’ 라이브방송에 출연한 브레이브걸스와 인연을 맺었다. 동시접속자 4700여명을 돌파하며 브레이브걸스 팬들의 큰 관심을 모았다.

이날 ‘이어제로 캠페인’ 라이브방송에는 브레이브걸스를 향한 뜨거운 호응과 전속모델로 발탁해 달라는 팬들의 실시간 요청이 쇄도했다.

윤홍근 회장과 깜짝 통화에서 “브레이브걸스가 수십 차례 이상의 군 장병 위문공연을 해왔던 것을 알고, 육군 장교 출신인 나로서 고마웠다”며 “BBQ 전속모델이 된다면 디지털 캠페인 등 다양한 마케팅 활동을 통해 BBQ 브랜드의 맛있고 건강한 제품들을 많은 고객들에게 알려주세요”라고 당부해 모델 발탁이 예고 됐다.

브레이브걸스의 소속사와 계약을 마무리한 BBQ는 “브레이브걸스 특유의 밝고 건강한 에너지와 상큼 발랄한 매력은 건강하고 맛있는 황금올리브 치킨이 시그니처 메뉴로 널리 알려진 BBQ의 이미지와 부합한다”며 전속모델 선정 이유를 설명했다.

앞으로 BBQ는 브레이브걸스와 함께 비공개 한정판 포토카드 및 랜선 팬미팅 등 다양한 활동을 통해 BBQ 브랜드 이미지 제고에 적극 나서게 될 예정이다

한편, BBQ는 BBQ앱(자사앱)에서 치킨을 주문하는 고객을 대상으로 다양한 이벤트를 통해 플레이스테이션5(PS5) 총 200대를 증정하는 행사를 진행하고 있다.

