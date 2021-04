자신감 얻은 박영선, 남대문 유세서 “적벽대전에 새바람 분다”

서울선언으로 청년 반값 통신비 약속

지지유세 나선 의원들 "민주당 잘못했지만 오세훈에 표 줘선 안 돼"

[아시아경제 전진영 기자] “어제부터 적벽대전에 새바람이 불고 있습니다. 제가 확실하게 느끼고 있습니다.”

박영선 더불어민주당 서울시장 후보는 보궐선거 사전투표 첫날인 2일 서울 남대문 시장 집중유세에서 분위기가 바뀌고 있다며 이같이 말했다. 박 후보는 “방송 인터뷰를 하는데 많은 분들이 엄지를 올리며 지나가니 인터뷰하시는 분도 깜짝 놀라더라”며 “저에게 말하는 ‘힘내세요’라는 목소리가 어젯밤부터 점점 높아져가고 있다”고 강조했다. 그러면서 “우리는 승리한다. 잘못도 있지만 반성하고 더 열심히 하겠다”고 했다.

지원유세에 나선 민주당 의원들은 “민주당이 잘못했다”며 낮은 자세를 보이면서도 상대인 오세훈 국민의힘 후보에게는 표를 줘서는 안 된다고 지지를 당부했다. 강득구 의원은 “사람은 박영선인데, 민주당 한번 혼나봐야 하는 것 아니냐는 말 듣고 반성하면서 이 자리에 왔다. 변명하지 않겠다”면서도 “그래도 서울시정을 제대로 할 수 있는 사람을 보고 뽑아야 된다”고 호소했다. 김성주 의원도 “국민의힘이 이 선거를 정권심판 선거라고 한다. 우리가 잘못한 것도 있으니 반성한다, 앞으로 더 잘하겠다”면서 “그러나 이 선거는 오세훈 심판 선거다. 오세훈을 심판하고 다시 한번 민주주의를 바로 세워야한다”고 강조했다. 홍익표 의원은 “오세훈 시장의 서울시는 이미 심판을 받았다. 아이들 밥그릇 갖고 싸우다가 서울시장을 내놓고 떠났다”며 “장담컨대 서울시장이 되면 내년에 서울시장을 걷어차고 대통령 선거에 나가겠다고 할 사람”이라고 비판했다.

박 후보는 이날 정책공약 발표인 서울선언으로 ‘반값 청년 통신비’를 내걸었다. 그는 “취업난과 생활고에 시달리는 청년에게 매달 5만~6만원의 통신 요금은 커다란 벽이고 부담”이라며 “서울의 만 19세부터 24세 이하 청년에게 매월 5기가를 사용할 수 있는 데이터바우처를 지급하겠다”고 밝혔다.

이어 “데이터는 코로나19로 인한 언택트시대, 비대면시대에 청년이 사회 구성원으로 살아가기 위한 필수재”라며 “데이터 바우처는 데이터를 켤 때마다 조마조마하면서 요금을 신경쓰는 청년들에게 작지만 든든한 힘이 될 것”이라고 강조했다. 서울시의 재정 상황에 대해서도 “가능하다. 이것은 투자”라며 실현 가능성에 대한 목소리를 높였다.

박 후보는 유세가 끝난 뒤 기자들과 만나 재원 마련 방식에 대해 “데이터바우처는 연 500억 정도 예산이 들어간다”며 “서울시의 현재 잉여세금이 계산한 바로 1조 3500억원이다. 재난 위로금으로 1조원을 쓰고, 나머지 3500원을 어떻게 쓸지 포트폴리오 구성을 해야한다. 충분히 커버가능하다”고 설명했다. 그러면서 “데이터 통신사들과도 협의하다보면 방법이 나올 수 있을 것”이라고도 덧붙였다.

이날 현장은 지지자들과 취재진들로 북적였다. 지지자들은 박 후보의 얼굴 캐리커쳐가 그려진 깃발을 가져와 유세 현장에 꽂아뒀고, ‘영선아 시장가자, 힘을모아 응원할게’라며 아이돌 응원을 연상케하는 손 피켓을 들고온 사람도 있었다. 박 후보가 유세를 마치자 파란 꽃으로 만든 화환을 직접 박 후보 목에 걸어주기도 했다. 박 후보는 “아침부터 명함을 돌리면 투표하고 왔다고 말씀하시는 분들이 늘었다. 어제부터 굉장히 분위기가 바뀌었다. 직접 (지지)의사를 표시하는 분들이 더 많아졌다”고 말했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr