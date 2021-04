국립극단, 360도 회전관람 등 실험적 연극 4편 무대 올린다

[아시아경제 최동현 기자] 국립극단이 오는 16일부터 5월10일까지 서계동 백성희장민호극장, 소극장 판, 야외마당에서 '알려지지 않은 예술가의 눈물과 자이툰 파스타', '액트리스 원: 국민로봇배우 1호', '액트리스 투: 악역전문로봇', '당클매다' 등 4개 공연을 동시에 개최한다고 2일 밝혔다.

'SETUP 202'라 이름 붙인 이 프로젝트는 국립극단이 새로운 도전을 통해 관습적 선택에 질문을 던지는 장이다. 기초, 기본을 일컫는 101에서 한 발짝 더 나아간 202의 자세로 소재부터 관람 방식까지 동시대와 새로운 방식으로 호흡하고 우리 시대의 담론을 확장하기 위해 기획됐다. 성소수자, 로봇 시대의 연극, 테크놀로지 기반의 융복합 예술 등 우리 사회의 중요한 화두들이 서계동 국립극단의 빨간 극장에서 경쾌한 페스티벌 형태로 펼쳐진다.

프로젝트 전 기간에 걸쳐 백성희장민호극장에서 공연하는 '알려지지 않은 예술가의 눈물과 자이툰 파스타'는 박상영 작가의 동명의 소설을 원작으로 한 연극으로, 지난해 낭독 쇼케이스에서 관객의 뜨거운 호응을 얻었다. 이 연극은 동시대 가장 뜨거운 화두 중 하나인 ‘성소수자’ 이야기를 대상화하지 않고 평범한 청춘들의 유쾌한 일상 속에 담담하게 풀어낸 작품이다. 백성희장민호극장의 객석과 무대를 모두 배우들의 동선으로 사용하며, 관객은 무대 위에 설치한 회전의자에 앉아 원하는 방향으로 360도 몸을 돌려 관람하는 형태의 실험적 공간 사용을 선보인다.

소극장 판에서 오는 16일부터 25일까지 공연하는 '액트리스 원: 국민로봇배우 1호', 5월1일부터 10일까지 공연하는 '액트리스 투: 악역전문배우'는 백상예술대상 연극부문 젊은연극상에 빛나는 성수연 배우의 1인극이다. ‘액트리스 프로덕션’이 제작한 기획 초청 공연으로 최근 연극계에서 개성 넘치는 작업으로 주목 받고 있는 정진새가 작·연출을 맡았다. 미래 연극 무대의 ‘로봇 배우’를 가정해 하루가 다르게 인공지능 AI가 일상화되며 급속히 진보하는 기술사회 속에서 과연 ‘인간다움’과 ‘예술’의 본질은 무엇인지, 우리 사회에 ‘연극’이 줄 수 있는 가치가 무엇인지 질문을 던진다.

5월1일, 2일, 8일, 9일 국립극단 서계동 야외 마당에서 6회에 걸쳐 공연하는 '당클매다'는 블루투스 헤드폰을 착용하고 관람하는 미디어 아트 공연이다. 봄이 한창인 5월의 저녁, 거대한 나무의 형상을 한 오브제를 중심으로 빛과 소리의 향연이 펼쳐진다. 기획 초청 공연으로 다원 아티스트 그룹 이스트허그(EASThug)가 전통 굿의 음악적 요소를 현대적으로 재해석했다. 지난해 국립극단 우리 연극 원형의 재발견 '하지맞이 놀굿풀굿'에서 쇼케이스로 선보였던 공연으로, 올해는 무대를 야외로 옮겨 개방감을 더하고 코로나19 시대에 맞는 새로운 방식으로 관객들과 소통할 예정이다.

김광보 국립극단 예술감독은 “과감하고 화려한 건물 색깔로 ‘빨간 지붕’이라는 애칭을 가진 서계동 국립극단이 신선하고 실험적인 공연들로 가득 찬다면서 "봄 기운과도 잘 맞는 페스티벌격 프로젝트 'SETUP 202'가 동시대 관객들과 소통하는 새로운 방식의 창구가 되기를 바란다“고 말했다.

