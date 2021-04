영광군, 21일까지 ‘인재육성장학금’ 신청·접수

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 오는 21일까지 지역의 우수 인재 육성을 위해 초·중·고·대학생 및 교사를 대상으로 ‘영광인재육성장학금’ 신청을 받는다고 2일 밝혔다.

지원 자격은 공고일 현재 본인이나 그 보호자가 군에 계속해서 주민등록을 두고 2년 이상 거주하고 있는 관내 초·중·고등학교 재학생과 국내 대학 재학생 및 군에 주민등록을 두고 1년 이상 거주하며 관내 학교에서 1년 이상 재직중인 교사이다.

지원금은 초등학생 20만 원, 중학생 30만 원, 고등학생 80만 원, 교사 100만 원이며 대학생은 타 장학금 수혜 여부에 따라 20만 원에서 300만 원까지 차등 지급된다.

신청은 초·중·고등학생과 교사의 경우 학교장 추천에 의하며 대학생은 주소지 읍·면사무소에 오는 21일까지 접수하면 된다.

대상자는 인재육성실무위원회를 통해 최총 확정되며 내달 중 장학금을 지급할 예정이다.

자세한 사항은 군 홈페이지 공시공고란을 참고하거나 군 총무과로 문의하면 된다.

호남취재본부 이전성 기자 leejs7879@asiae.co.kr