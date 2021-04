과기정통부, 현대홈쇼핑·GS홈쇼핑 등 10곳 5년간 재승인

[아시아경제 구은모 기자] 과학기술정보통신부는 데이터 홈쇼핑 10개사를 재승인했다고 2일 밝혔다.

이날 재승인을 받은 데이터 홈쇼핑은 KT하이텔, 티알엔, 신세계TV쇼핑, SK스토아, 더블유쇼핑, GS홈쇼핑, CJ ENM, 현대홈쇼핑, 우리홈쇼핑, 엔에스쇼핑 등 10곳이다. 이들의 재승인 유효기간은 이달 19일부터 2026년 4월 18일까지 5년이다.

과기정통부는 방송, 법률, 경영·경제, 기술, 회계, 시청자·소비자 등 6개 분야 외부 전문가로 '데이터 홈쇼핑 재승인 심사위원회'를 구성해 지난달 29일부터 이달 2일까지 비공개로 심사했다.

그 결과 데이터 홈쇼핑 10곳 모두 심사에서 650점 이상을 획득했다. 과락 적용 항목인 '공정거래 관행 정착·중소기업 활성화 기여 실적 및 계획의 우수성'에서도 이들은 기준점수 이상을 받아 재승인 기준을 충족했다.

심사위는 이들 10개사에 중소기업 지원 활성화 기여, 지역 상품 판로지원, 장애인 접근성 강화 등 공적 기능 확보를 위한 재승인 조건도 제시했다.

과기정통부는 이런 내용을 담은 승인장을 이달 중 교부하고, 재승인 조건이 준수될 수 있도록 점검할 계획이다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr