쿠쿠, 미국·베트남서 매출 400%대 달성…‘현지 맞춤 전략 통했다’

쿠쿠, 작년 해외 실적 전년比 56%증가

[아시아경제 김희윤 기자] 쿠쿠가 미국, 베트남 등에서 맞춤 전략을 통해 매출이 큰 폭으로 오르며 해외 실적이 크게 상승한 것으로 나타났다.

2일 쿠쿠전자에 따르면 지난해 해외 법인 매출액은 전년 대비 56% 증가한 595억 원을 기록했다. 같은 기간 쿠쿠홈시스의 해외매출은 19% 증가한 3101억 원으로 나타났다.

쿠쿠의 해외 실적 상승을 견인한 것은 미국과 베트남이다. 쿠쿠전자의 미국 판매법인 매출액은 전년 대비 65%, 쿠쿠홈시스 미국 렌털법인은 432% 상승했다. 쿠쿠전자의 베트남 법인도 지난해 매출이 전년 대비 401%나 급증했다.

이에 쿠쿠는 올해에도 미국과 베트남 현지 소비자의 라이프스타일과 니즈를 반영한 맞춤 전략을 통해 글로벌 시장 내 영향력을 확대하고 성장세를 이어나갈 계획이다. 쿠쿠전자는 미국 판매법인을 통해 로컬 시장을 겨냥한 제품 공급 및 유통망 확대 기반을 확보하고 있다. 한인 타깃 밥솥 판매에서 벗어나 멀티쿠커 등 주방가전 라인업을 다각화해 현지 시장 안착에 힘쓴 결과, 서양식 식생활에 맞춰 멀티쿠커 용도로 개발한 밥솥이 미국 시장에서 좋은 반응을 얻고 있다.

또한, 코로나 19 여파로 외출 빈도가 줄고 가정용 가전제품 수요가 증가하는 가운데, 지난 3월 출시한 제빵기가 오프라인 및 온라인 유통 시장 내 판매량이 급증하며 밥솥과 멀티쿠커 뒤를 잇는 인기 제품 반열에 올라섰다.

쿠쿠전자는 올해에도 미국 소비자의 식생활과 라이프스타일에 부합하는 다양한 주방 및 생활 가전제품을 꾸준히 선보일 예정이다. 코로나 팬데믹을 겪으며 ‘웰빙’에 대한 관심이 높아짐에 따라 미국 내 선호도가 높은 퀴노아, 오트밀과 같은 건강 곡물을 이용한 밥솥 레시피를 제공하는 등 현지화 전략을 강화한다.

쿠쿠홈시스도 미국 렌털법인이 빠르게 성장하는 것에 힘입어 더욱 다양한 제품과 서비스 확대로 현지 시장 선점에 나섰다. 국내 시장에서 인기가 높은 100°C 끓인 물 정수기와 인앤아웃 얼음 정수기도 올해 안에 미국 시장 론칭을 계획 중이다. 6월 중엔 제빙기도 선보일 예정이다. 여기에 렌털 계약 기간 옵션을 다각화해 고객 선택의 폭을 확장할 방침이다. 미국에서 수요가 급증한 공기청정기 시장을 선점하기 위해 보급형 소형 제품을 출시하고, 캐나다까지 판매 지역을 확대해 북미 시장을 적극적으로 공략한다는 계획이다.

아울러 급성장세를 보이는 베트남에서 생활가전 리딩 브랜드로서 입지를 굳히기 위한 행보에도 나선다. 쿠쿠전자는 베트남에서 한국산 프리미엄 밥솥으로 인기가 높은 ‘트윈프레셔’ 모델의 압력 기능에 초점을 둔 밥솥 마케팅을 강화하고, 디지털 마케팅 플랫폼을 구축하며 현지 시장을 공략한 점이 지난해 매출 상승에 긍정적으로 작용했다고 분석했다. 쿠쿠는 올해에도 밥솥 라인업을 확대하고, 블렌더, 식기건조기 등 주방가전 품목을 다양하게 넓히는데 주력할 예정이라고 설명했다.

특히 올해에는 쿠쿠홈시스의 베트남 내 렌털사업 안착을 위한 기반 마련에 집중한다는 방침이다. 공기청정기와 정수기를 필두로 한인 시장을 겨냥한 렌털제품과 서비스를 선보이고, 하반기에는 베트남 전 지역에 청정 생활가전의 유통 채널 확대를 목표로 삼았다. 또한, 깨끗한 물에 대한 니즈가 높은 베트남 시장 특성을 고려해 수도 직결식 전처리 정수 필터를 통한 신규 시장 개척도 구상 중이라고 쿠쿠 측은 덧붙였다.

쿠쿠 관계자는 “쿠쿠전자와 쿠쿠홈시스는 지난해 전 세계를 강타한 코로나 팬데믹 속 현지 맞춤 전략으로 해외 사업에서 유의미한 성과를 이루며 글로벌 생활가전 브랜드로 도약하고 있다”며 “특히 급성장 중인 미국과 베트남 법인의 실적 유지 및 성공적인 시장 확대를 위해 현지 소비자와 시장에 맞춘 제품 개발과 서비스는 물론, 신규 사업까지 박차를 가할 예정이다”라고 말했다.

