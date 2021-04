LG유플러스, 봄철 산불 대비 '긴급구호키트' 제작

희망브리지와 사회공헌활동 전개…ESG 경영 강화 일환

[아시아경제 구은모 기자] LG유플러스가 희망브리지 전국재해구호협회와 ‘긴급구호키트’를 제작했다고 2일 밝혔다. ESG(환경·사회·지배구조) 경영에 대한 관심이 높아지고 있는 가운데 지속적인 사회공헌을 통해 사회적 가치를 증진하기 위한 움직임이다.

LG유플러스 임직원은 지난달 30일 희망브리지 파주 물류센터를 방문해 긴급구호키트 410개를 제작했다. 제작된 긴급구호키트는 평상 시 희망브리지 전국재해구호협회에 보관되고, 재난이 발생하면 신속하게 이재민에게 전달된다.

LG유플러스는 산불 발생 빈도가 높은 4~5월을 대비해 긴급구호키트 제작 활동을 추진했다. 봄철은 등산객이 늘어나고 건조한 상태로 사계절 중 산불이 가장 빈번히 발생한다.

구호키트 제작은 코로나19 확산 방지를 위해 거리 두기와 마스크 착용 등 방역지침을 준수하며 이뤄졌다. 자원봉사자는 모포류, 피복류, 위생용품, 생활용품, 의약품, 안전용품 등 이재민에게 필요한 물품으로 구성된 구호키트를 직접 제작했다.

LG유플러스는 2019년 강원도 고성 산불로 피해를 입은 이재민을 지원하기 위해 희망브리지와 인연을 맺은 이후 매년 구호키트 제작을 지원하는 활동을 이어가고 있다. 향후 LG유플러스는 재난 상황에 대비한 활동을 꾸준히 이어나갈 계획이다.

백용대 LG유플러스 CSR팀장은 “긴급구호키트 제작은 재난으로 피해를 입은 분들이 조기에 일상으로 복귀할 수 있도록 지원하기 위한 활동”이라며 ”사회적으로 ESG 경영이 화두인 만큼 LG유플러스만의 차별화된 사회공헌활동을 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

