▶안은용 씨 별세, 이성희(농협중앙회 회장)씨 장모상, 박상현·상림·상완·순옥·은옥씨 모친상, 이정옥·오정순 씨 시모상=1일 쉴낙원 경기장례식장 VIP 2호실, 발인 3일 오전, 장지 경기 광주시 오포읍 선영. (031)-672-1009

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.