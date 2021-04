중진공-HMM, 수출 중소기업 장기 운송 지원 '맞손'

북미에 이어 유럽까지, 中企 수출화물 선복 걱정 없앤다

미주향 연말까지 확대…유럽향 선적공간도 추가 확보해 지원

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도, 이하 중진공)은 에이치엠엠(대표 배재훈, 이하 HMM)과 2일 수출 중소기업 장기운송 지원을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

중진공과 HMM은 이번 협약을 통해 매월 한시적으로 연장했던 미주향 선적지원 회차당 350TEU(1TEU는 20피트 길이 컨테이너 1개)를 연말까지 확대 운영하고 유럽향 선적공간도 추가적으로 확보(회차당 50TEU)해 중소기업의 수출물량 집적, 물류중개 및 선적공간 우선 배정을 지속적으로 지원할 계획이다. 중진공이 한국발 미국 및 유럽 수출물량이 있는 중소화주의 화물을 '고비즈코리아'를 통해 접수하면 HMM은 해당 중소화주에 대한 선적공간을 우선 제공한다.

앞서 중진공과 HMM은 지난해 11월부터 해상운송 지원사업을 한시적으로 추진해 미주향 항로에 대해 총 16회차, 5108TEU의 중소기업 수출화물 선적을 지원한 바 있다. 하지만 미주 항로 운임의 고가행진 지속, 유럽 항로 운임 3배 이상 급등 등 주요 수출 항로를 중심으로 해상 물류난이 장기화됨에 따라, 상대적으로 취약한 소량 화물 수출 중소기업에 대한 장기운송 실무 지원을 확대하기 위해 다시 한 번 힘을 모으게 됐다.

김학도 이사장은 "글로벌 물동량 급증에 따른 해상운임 상승과 선복난에 이어, 최근 발생한 수에즈 운하 사고 등으로 해상물류의 불확실성이 가중되고 있는 상황"이라면서 "수출 중소기업을 위한 선복 확대, 운임 안정화와 더불어 지속가능한 물류 안정망 구축을 위해 HMM을 비롯한 수출 유관기관과 협업을 확대해 나가겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr