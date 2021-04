성남시, 카드형 지역화폐 '성남사랑카드' 5일 발행

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 지류형과 모바일형에 이어 카드형 지역화폐를 출시한다.

성남시는 모바일형과 체크카드형 성남사랑상품권을 묶어 사용할 수 있는 카드형 지역화폐인 '성남사랑카드'를 오는 5일 발행한다고 2일 밝혔다.

성남사랑카드는 지류 가맹점(1만6603곳), 모바일 가맹점(1만7578곳)에서 사용할 수 있다.

스마트폰에 지역상품권 앱 '착(chak)'을 설치한 뒤 모바일 성남사랑상품권을 충전(구매)해 놓으면 그 금액으로 카드 사용요금을 결제할 수 있다.

통합카드 명칭 '성남사랑카드'는 지난 1월 시 홈페이지를 통해 시민 의견을 수렴해 붙인 이름이다.

디자인 역시 시민 의견을 수렴해 성남시 마스코트인 새남이, 새롱이로 디자인했다.

성남사랑카드를 발급받으려면 모바일 앱 착(chak) 첫 화면에 있는 '카드신청' 메뉴로 들어가면 된다.

신청 일주일 안에 발급돼 사용 가능하다.

이번 성남사랑카드 발행으로 성남시는 전국 최초로 지류, 모바일, 카드형 3개 종류의 지역화폐를 발행하게 됐다.

시는 스마트폰을 통해 지역화폐를 편리하게 사용하도록 지역상품권 앱 시스템을 업그레이드해 모바일 결제 반응 속도를 빠르게 하고, 오는 6월에는 정책수당 잔액조회 기능, 온라인 쇼핑 앱, 배달 앱 연계 기능을 추가할 계획이다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr